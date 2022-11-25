Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России состоится не позднее 3 декабря

Четвертьфинальные пары плей-офф Кубка России в верхней и нижней сетках определятся не позднее 3 декабря. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).
«Утвердить изменения в приложение №4 регламента Фонбет Кубка России сезона-2022/2023, установив дату проведения жеребьёвки второй стадии 1/4 финала раунда плей-офф Пути верхней сетки и первого этапа 1/4 раунда плей-офф Пути нижней сетки не позднее 3 декабря 2022 года», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.
По Пути регионов до стадии 1/4 финала добрались «Уфа», «Звезда» (Санкт-Петербург), «Акрон» (Тольятти) и «Волга» (Ульяновск). Эти клубы встретятся с командами, занявшими третьи места на групповом этапе. В верхней сетке сыграют клубы, которые финишировали в своих группах первыми и вторыми. Последний тур группового этапа пройдёт 26 и 27 ноября.
- 25 ноября 2022
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