Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта Саудовской Аравии одобряет покупку «МЮ» и «Ливерпуля» местными инвесторами

Министр спорта Саудовской Аравии одобряет покупку «МЮ» и «Ливерпуля» местными инвесторами
Комментарии

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль-Фейсал прокомментировал потенциальный переход Криштиану Роналду в один из аравийских клубов, а также оценил перспективу приобретения «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» саудовскими представителями.

«Кто не хочет, чтобы Роналду играл в их лиге? Он и Месси являются образцами для подражания для многих молодых игроков.

Я надеюсь на покупку нашими инвесторами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» — если всё получится, это будут хорошие сделки. Покупателями могут быть как частные предприниматели, так и компании из нашего королевства.

Премьер-лига — лучшая лига в мире, её смотрят все. В Саудовской Аравии есть преданные фанаты английских команд. Так что это было бы выгодно для всех», — приводит слова Аль-Фейсала Sky Sports.

У Роналду появился идеальный вариант продолжения карьеры. Соглашаться нужно прямо сейчас У Роналду появился идеальный вариант продолжения карьеры. Соглашаться нужно прямо сейчас

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022