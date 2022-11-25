Министр спорта Саудовской Аравии одобряет покупку «МЮ» и «Ливерпуля» местными инвесторами

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль-Фейсал прокомментировал потенциальный переход Криштиану Роналду в один из аравийских клубов, а также оценил перспективу приобретения «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» саудовскими представителями.



«Кто не хочет, чтобы Роналду играл в их лиге? Он и Месси являются образцами для подражания для многих молодых игроков.



Я надеюсь на покупку нашими инвесторами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» — если всё получится, это будут хорошие сделки. Покупателями могут быть как частные предприниматели, так и компании из нашего королевства.



Премьер-лига — лучшая лига в мире, её смотрят все. В Саудовской Аравии есть преданные фанаты английских команд. Так что это было бы выгодно для всех», — приводит слова Аль-Фейсала Sky Sports.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: