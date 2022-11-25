Игрок сборной Ганы, отпраздновавший гол в стиле Роналду, ответил на обвинения в неуважении

Нападающий сборной Ганы по футболу Осман Букари прокомментировал празднование своего гола в стиле Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Португалией (2:3).



«Я заметил, что моё празднование вызвало обсуждения, в которых утверждалось, что я проявил неуважение к Роналду. Это неправда. Моё воспитание не позволяет мне проявлять неуважение к старшим, не говоря уже о моих кумирах. Спасибо за вашу поддержку, и давайте сосредоточимся на нашей следующей игре!», — написал Букари в одной из своих соцсетей.



После 1-го тура в группе H Португалия набрала три очка, у Уругвая и Южной Кореи — по одному очку, Гана не набрала очков. В следующем матче ганцы сыграют с корейцами (28 ноября).

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