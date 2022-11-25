Уткин: непонятно, во что играли поляки, отчего бы арабам их не обыграть?

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о предстоящем матче 2-го тура чемпионата мира, в котором встретятся сборные Польши и Саудовской Аравии.



«Саудовская Аравия — команда, которая способна на сюрпризы. У них следующий матч с поляками. Поляки — такое непонятное ничто были в первом матче. Непонятно, во что они играли. Отчего бы арабам их не обыграть?» — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Сборная Польши в 1-м туре сыграла вничью с Мексикой (0:0), а Саудовская Аравия выиграла у Аргентины (2:1). Таким образом, саудовцы лидируют в турнирной таблице группы С. Матч Польша — Саудовская Аравия состоится завтра, 26 ноября. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.