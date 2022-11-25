РФС заменил главного арбитра на матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил о замене главного арбитра на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак». Так, вместо Сергея Карасёва встречу обслужит Владимир Москалёв.

Отмечается, что решение о замене арбитра на матч «Зенит» — «Спартак» было принято из-за простуды Сергея Карасёва. Игру «Локомотива» и «Пари Нижний Новгород», на которой изначально должен был работать Москалёв, обслужит Антон Фролов.

Итоговые судейские назначения на эти два матча выглядят следующим образом:

«Зенит» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гончар.



«Локомотив» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Андрей Образко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Антон Фролов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Виктор Кулагин.

Напомним, центральная игра 6-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.