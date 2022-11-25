Goal: Аргентина опустилась на 8-е место в рейтинге фаворитов ЧМ-2022, Германия — на 16-е

Сайт Goal представил обновлённый рейтинг команд чемпионата мира 2022 года по окончании 1-го тура группового этапа.
Первое место продолжает занимать сборная Бразилии. На вторую строчку поднялась команда Испании, а на третью — Франция. Ранее места в топ-3 принадлежали Аргентине и Германии, но эти сборные опустились на восьмое и 16-е место соответственно.
Топ-10 фаворитов ЧМ-2022:
1. Бразилия (прошлое место – 1-е).
2. Испания (4-е).
3. Франция (5-е).
4. Англия (6-е).
5. Нидерланды (7-е).
6. Португалия (11-е).
7. Бельгия (9-е).
8. Аргентина (2-е).
9. Швейцария (14-е).
10. Дания (8-е).
...
16. Германия (3-е).
2-й тур группового этапа стартует сегодня, 25 ноября. В программу игрового дня войдут матчи Уэльс — Иран, Катар — Сенегал, Нидерланды — Эквадор и Англия — США.
Мексиканцы на чемпионате мира прячут алкоголь в бинокль:
- 25 ноября 2022
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