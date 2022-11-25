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Goal: Аргентина опустилась на 8-е место в рейтинге фаворитов ЧМ-2022, Германия — на 16-е

Goal: Аргентина опустилась на 8-е место в рейтинге фаворитов ЧМ-2022, Германия — на 16-е
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Сайт Goal представил обновлённый рейтинг команд чемпионата мира 2022 года по окончании 1-го тура группового этапа.

Первое место продолжает занимать сборная Бразилии. На вторую строчку поднялась команда Испании, а на третью — Франция. Ранее места в топ-3 принадлежали Аргентине и Германии, но эти сборные опустились на восьмое и 16-е место соответственно.

Топ-10 фаворитов ЧМ-2022:

1. Бразилия (прошлое место – 1-е).

2. Испания (4-е).

3. Франция (5-е).

4. Англия (6-е).

5. Нидерланды (7-е).

6. Португалия (11-е).

7. Бельгия (9-е).

8. Аргентина (2-е).

9. Швейцария (14-е).

10. Дания (8-е).

...

16. Германия (3-е).

2-й тур группового этапа стартует сегодня, 25 ноября. В программу игрового дня войдут матчи Уэльс — Иран, Катар — Сенегал, Нидерланды — Эквадор и Англия — США.

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