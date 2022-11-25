Гайч объяснил, почему считает, что внешний мир несправедлив к России

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч объяснил, почему считает, что внешний мир не всегда справедлив к России. По его мнению, к действиям РФ всегда приковано особенное внимание и они вызывают рефлексию. При этом действия других государств никто не считает из ряда вон выходящими.

«Что я имел в виду, когда говорил, что внешний мир не всегда справедлив к России? Когда кто-то действует каким-то неподобающим способом, никто не считает это чем-то из ряда вон выходящим. Никто не обращает на это внимания. Но когда Россия делает шаги, реагирует на происходящую ситуацию, то все сразу под лупой рассматривают её, начинается бурная реакция. Вот это имел в виду», — приводит слова Адольфо Гайча «Матч ТВ».