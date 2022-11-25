Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гайч объяснил, почему считает, что внешний мир несправедлив к России

Гайч объяснил, почему считает, что внешний мир несправедлив к России
Комментарии

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч объяснил, почему считает, что внешний мир не всегда справедлив к России. По его мнению, к действиям РФ всегда приковано особенное внимание и они вызывают рефлексию. При этом действия других государств никто не считает из ряда вон выходящими.

«Что я имел в виду, когда говорил, что внешний мир не всегда справедлив к России? Когда кто-то действует каким-то неподобающим способом, никто не считает это чем-то из ряда вон выходящим. Никто не обращает на это внимания. Но когда Россия делает шаги, реагирует на происходящую ситуацию, то все сразу под лупой рассматривают её, начинается бурная реакция. Вот это имел в виду», — приводит слова Адольфо Гайча «Матч ТВ».

«Чувствую себя свободным человеком». Наш игрок на ЧМ не испугался показать флаг России «Чувствую себя свободным человеком». Наш игрок на ЧМ не испугался показать флаг России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022