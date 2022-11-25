Футболист «Спартака» Хлусевич высказался об игре на разных позициях

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением об игре на разных позициях.

«Честно, я привык. Ещё до этого играл на разных позициях – в «Арсенале», молодёжке и у себя в Крыму. Так что для меня в этом нет глобальных сложностей. На матч с «Зенитом» вообще вышел центральным защитником. Так что для меня это не будет особой проблемой. Мне легко перестраиваться. Знаю, как играть на разных позициях, понимаю требования.



Сейчас нейтралитет. Позиция такая, что можно обороняться и атаковать. У меня есть моменты, я могу забивать, могу отдавать. Конечно, в меньшей степени, чем раньше. Главное – есть помощь команде.

Не могу сказать, что скучаю по игре в атаке. Но, в принципе, хотелось бы поиграть впереди. Мы общались с тренером по этому поводу ещё на сборах. Я даже пару раз выходил в атаке, забил. Пусть и в неофициальной игре», – сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»: