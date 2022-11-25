Экс-президент РФС рассказал, что больше всего удивило его на чемпионате мира в Катаре

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что его больше всего удивило на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Для того, чтобы понять, что удивило и разочаровало, нужно находиться в Катаре. Что касается игры, то те прогнозы, которые делались специалистами о том, что фавориты чемпионата мира — Аргентина, Бразилия и Франция, пока подтвердились только в отношении Бразилии и Франции. Аргентина пока не оправдала тех ожиданий, которые были перед чемпионатом мира. Но это не значит, что она выбыла из числа фаворитов. Впереди два тура, всякое может случиться.



Удивило, что сборные Ирана и Коста-Рики значительно уступают остальным командам. Особенно сборная Коста-Рики — удивили своей неготовностью играть на таком уровне. Но, опять же, это только первый тур и всякое может быть. Тот же Катар будет играть иначе. Первый матч для них был с высокой эмоциональной нагрузкой и повышенной ответственностью. По первому туру не нужно делать выводов. Просто нужно отмечать конкретные факты», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.