Уэльс — Иран: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
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Сегодня, 25 ноября, состоится матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встретятся сборные Уэльса и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Главный арбитр матча — Марио Эскобар (Гватемала). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Мефам, Родон, Уилсон, Рэмси, Бэйл, Мур, Робертс, Ампаду.
Иран: Сейед Хоссейни, Маджид Хоссейни, Резаян, Пуралиганджи, Мохаммади, Хаджсафи, Нуроллахи, Голизаде, Эззатоллахи, Азмун, Тареми.
В 1-м туре Уэльс сыграл вничью с США (1:1), а Иран проиграл сборной Англии с разгромным счётом — 2:6. Команды Англии и США встретятся сегодня, 25 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.
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