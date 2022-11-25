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Гайч ответил на вопрос, думает ли об уходе из ЦСКА

Гайч ответил на вопрос, думает ли об уходе из ЦСКА
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Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч признался, что не думает об уходе из армейской команды, но хотел бы получать больше игрового времени. В нынешнем сезоне Гайч провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Когда уходил в аренды, у меня просто не было другого выбора. Обязан был двигаться по этому пути и искать клуб. В настоящий момент ситуация иная — я прошёл предсезонку с первого дня, отвоёвывал место в составе, начал забивать. Плюс чувствую колоссальную поддержку партнёров по команде. Ощущаю, что всё ещё могу помогать ЦСКА. Нацелен на это.

Думаю ли я об уходе из ЦСКА? Нет. Хотел бы продолжать работу, не мечась и не шарахаясь, отдавать всего себя на благо клуба. Чтобы у тренера был выбор. Но, конечно, как и любой другой игрок, хотел бы получать больше возможностей играть в старте, доказывать свою состоятельность на поле», — приводит слова Гайча «Матч ТВ».

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