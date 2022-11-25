Гайч ответил на вопрос, думает ли об уходе из ЦСКА

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч признался, что не думает об уходе из армейской команды, но хотел бы получать больше игрового времени. В нынешнем сезоне Гайч провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Когда уходил в аренды, у меня просто не было другого выбора. Обязан был двигаться по этому пути и искать клуб. В настоящий момент ситуация иная — я прошёл предсезонку с первого дня, отвоёвывал место в составе, начал забивать. Плюс чувствую колоссальную поддержку партнёров по команде. Ощущаю, что всё ещё могу помогать ЦСКА. Нацелен на это.
Думаю ли я об уходе из ЦСКА? Нет. Хотел бы продолжать работу, не мечась и не шарахаясь, отдавать всего себя на благо клуба. Чтобы у тренера был выбор. Но, конечно, как и любой другой игрок, хотел бы получать больше возможностей играть в старте, доказывать свою состоятельность на поле», — приводит слова Гайча «Матч ТВ».
- 25 ноября 2022
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