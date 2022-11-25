Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Спартака» Хлусевич: после 24 февраля жизнь в Крыму особо не изменилась

Футболист «Спартака» Хлусевич: после 24 февраля жизнь в Крыму особо не изменилась
Комментарии

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич ответил на вопрос об изменениях жизни в Крыму после 24 февраля.

«Родители спокойно себя ведут. Кого ни спроси – все так же работают. Жизнь особо не изменилась», — сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне за красно-белых Даниил принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. В них от отметился двумя голевыми передачами. Хлусевич выступал за тульский «Арсенал» с 2018 по 2021 год. Он провёл 48 матчей за дубль и 49 — за основу «Арсенала». В составе молодёжки Даниил забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. За первую команду он отличился семь раз и сделал пять ассистов.

Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»:

«Обрадовался, когда узнал про крымские клубы». Интервью с талантом «Спартака» «Обрадовался, когда узнал про крымские клубы». Интервью с талантом «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022