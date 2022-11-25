«Можно играть и побеждать». Хлусевич назвал конкурентов «Зенита», помимо «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о конкурентах санкт-петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионский титул Российской Премьер-Лиги.

«Мы единственные конкуренты «Зенита»? Не думаю. Есть ЦСКА, «Ростов», «Динамо». Даже если брать по очкам, то совсем рядом «Ростов». Так что вся борьба впереди. Реально ли играть с основой Питера? А в Кубке мы разве играли не с основным составом? Там только Клаудиньо был травмирован. Так что можно играть и побеждать», – сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



В текущем сезоне за красно-белых Даниил сыграл в 16 встречах Российской Премьер-Лиги. В них он отметился двумя ассистами. С 2018 по 2021 год Хлусевич выступал за тульский «Арсенал».



Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»: