Сергей Юран: результаты 1-го тура ЧМ-2022 предсказуемые. Но Аргентина удивила
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о результатах 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«В 1-м туре чемпионата мира, за исключением проигрыша Аргентины Саудовской Аравии, результаты были вполне предсказуемые. Не сказал бы, что сборная Аргентины разочаровала, но удивила. А так — всё вполне ожидаемо», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, сборная Аргентины уступила команде Саудовской Аравии со счётом 1:2.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий. Действующим чемпионом мира является команда Франции.
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