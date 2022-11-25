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«Может, дело в неопытности». Хлусевич объяснил поражение «Спартака» от «Зенита» в РПЛ

«Может, дело в неопытности». Хлусевич объяснил поражение «Спартака» от «Зенита» в РПЛ
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о поражении в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«Точно не смогу сказать, что случилось. Может, сыграла роль неопытность. У нас молодая команда. До 30-й минуты показывали прекрасный футбол, а потом что-то пошло не так. Злился ли Абаскаль? Думаю, да. Всегда злишься, когда проигрываешь», – сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Счёт в матче «Спартак» — «Зенит» на 21-й минуте открыл нападающий красно-белых Александр Соболев. Во втором тайме гости ответили двумя забитыми мячами: отличились Деян Ловрен и Андрей Мостовой. Игра состоялась 4 сентября.

Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»:

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