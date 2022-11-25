Хлусевич ответил на вопрос, реально ли «Спартаку» обойти «Зенит» в таблице РПЛ

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о шансах красно-белых обойти санкт-петербургский «Зенит» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» отстаёт от сине-бело-голубых на шесть очков.

«Они в любом случае теряют очки. Ничья в Воронеже, поражение от «Ахмата». Так что всё возможно», — сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В текущем сезоне за красно-белых Даниил принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. В них он отметился двумя голевыми передачами. Хлусевич выступал за тульский «Арсенал» с 2018 по 2021 год. Он провёл 48 матчей за дубль и 49 — за основу «Арсенала». В составе молодёжки Даниил забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. За первую команду он отличился семь раз и сделал пять результативных пасов.



Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»: