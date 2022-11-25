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Охрана на стадионе отобрала у болельщиков Ирана флаг с надписью «Женщина. Свобода. Жизнь»

Охрана на стадионе отобрала у болельщиков Ирана флаг с надписью «Женщина. Свобода. Жизнь»
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Перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Ирана и Уэльса охрана на стадионе «Ахмед бин Али» отобрала у иранских болельщиков флаг, на котором было написано «Женщина. Свобода. Жизнь».

Он является символом протестного движения, которое усилилось в стране со смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини. Охранник без объяснения причин вырвал у иранского мужчины флаг и унёс его, сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сборная Ирана в 1-м туре группового этапа уступила команде Англии со счётом 2:6. Уэльс сыграл вничью с США (1:1). Английская и американская сборные проведут очный матч в рамках 2-го тура сегодня, 25 ноября (22:00 мск).

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