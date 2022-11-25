Болельщики Ирана не спели и освистали гимн своей страны перед матчем ЧМ-2022 с Уэльсом

Болельщики сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира с национальной командой Уэльса. Иранские фанаты также освистали мелодию своего национального гимна.

Напомним, таким жестом болельщики вторую игру подряд демонстрируют протест против государственного строя в Иране, где уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после смерти Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба», позже она впала в кому и умерла. По данным иранских СМИ, правоохранители сильно избили Амини, что и стало причиной впадения в кому.

Cегодня, 25 ноября, матчем между сборными Уэльса и Ирана в группе B открывается 2-й тур группового этапа чемпионата мира в Катаре. Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.