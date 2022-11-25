Футболист «Спартака» Хлусевич: весь отпуск буду в Крыму. Точно не заскучаю

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич рассказал о планах на предстоящий отпуск.
«Поеду домой. Хотел куда-то слетать, но передумал. Думал поехать с родителями куда-то, но они не захотели. Так что в Крым. Буду там весь отпуск. Точно не заскучаю. Крым большой, есть куда съездить. Много классных мест.
Стало ли в Крыму опаснее после 24 февраля? Для меня нет. Родители тоже спокойно себя ведут. Кого ни спроси – все так же работают. Жизнь особо не изменилась», — сказал Хлусевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В текущем сезоне за красно-белых Даниил принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. В них он отметился двумя голевыми передачами. В заключительном матче календарного года «Спартак» сыграет с «Зенитом» в 6-м туре группового этапа Кубка России. Игра состоится в воскресенье, 27 ноября.
Полностью интервью с Даниилом Хлусевичем читайте на «Чемпионате»:
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