Уэльс — Иран: первый тайм завершился без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Уэльса и Ирана. Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). Встречу обслуживает главный судья Марио Эскобар (Гватемала). Соперники счёт не открыли — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 16-й минуте матча нападающий сборной Ирана Сердар Азмун вывел полузащитника Али Голизаде один на один с голкипером соперников, Али ушёл от вратаря и покатил мяч в пустые ворота. Чуть позже гол был отменён из-за явного офсайда.



Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Уэльс сыграл вничью с США (1:1), а Иран проиграл сборной Англии с разгромным счётом 2:6.