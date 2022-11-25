Уэльс — Иран: первый тайм завершился без забитых мячей
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В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Уэльса и Ирана. Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). Встречу обслуживает главный судья Марио Эскобар (Гватемала). Соперники счёт не открыли — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 16-й минуте матча нападающий сборной Ирана Сердар Азмун вывел полузащитника Али Голизаде один на один с голкипером соперников, Али ушёл от вратаря и покатил мяч в пустые ворота. Чуть позже гол был отменён из-за явного офсайда.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Уэльс сыграл вничью с США (1:1), а Иран проиграл сборной Англии с разгромным счётом 2:6.
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