Лидеры сборной Германии в течение часа обсуждали политические жесты перед игрой с Японией

Игроки сборной Германии обсуждали политические жесты накануне первого матча на чемпионате мира 2022 года с командой Японии, сообщает Sport1.de.



Отмечается, что семь игроков команды собрались в отеле в Дохе перед игрой. На встрече, в частности, присутствовали Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Леон Горецка и Томас Мюллер. В течение часа они обсуждали жесты и символы, которые можно использовать в знак протеста во время матча. В итоге сборная Германии закрыла рты руками на командном фото перед стартом игры с Японией.



Некоторые футболисты были раздражены обсуждением и предпочли бы не участвовать в подобных акциях. Речь идёт о молодых игроках, которым ограничили использование соцсетей на время турнира.



Напомним, ФИФА запретила сборным использовать капитанские повязки радужного цвета, что вызвало негодование у немецкой команды.

Жители Японии празднуют победу сборной над Германией: