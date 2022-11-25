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Лидеры сборной Германии в течение часа обсуждали политические жесты перед игрой с Японией

Лидеры сборной Германии в течение часа обсуждали политические жесты перед игрой с Японией
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Игроки сборной Германии обсуждали политические жесты накануне первого матча на чемпионате мира 2022 года с командой Японии, сообщает Sport1.de.

Отмечается, что семь игроков команды собрались в отеле в Дохе перед игрой. На встрече, в частности, присутствовали Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Леон Горецка и Томас Мюллер. В течение часа они обсуждали жесты и символы, которые можно использовать в знак протеста во время матча. В итоге сборная Германии закрыла рты руками на командном фото перед стартом игры с Японией.

Некоторые футболисты были раздражены обсуждением и предпочли бы не участвовать в подобных акциях. Речь идёт о молодых игроках, которым ограничили использование соцсетей на время турнира.

Напомним, ФИФА запретила сборным использовать капитанские повязки радужного цвета, что вызвало негодование у немецкой команды.

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