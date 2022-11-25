Лидеры сборной Германии в течение часа обсуждали политические жесты перед игрой с Японией

Игроки сборной Германии обсуждали политические жесты накануне первого матча на чемпионате мира 2022 года с командой Японии, сообщает Sport1.de.
Отмечается, что семь игроков команды собрались в отеле в Дохе перед игрой. На встрече, в частности, присутствовали Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих, Леон Горецка и Томас Мюллер. В течение часа они обсуждали жесты и символы, которые можно использовать в знак протеста во время матча. В итоге сборная Германии закрыла рты руками на командном фото перед стартом игры с Японией.
Некоторые футболисты были раздражены обсуждением и предпочли бы не участвовать в подобных акциях. Речь идёт о молодых игроках, которым ограничили использование соцсетей на время турнира.
Напомним, ФИФА запретила сборным использовать капитанские повязки радужного цвета, что вызвало негодование у немецкой команды.
Жители Японии празднуют победу сборной над Германией:
- 25 ноября 2022
-
16:42
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:54
-
15:44
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:27
-
15:14
-
15:10
-
15:05
-
15:03
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:29
-
14:22
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:50
-
13:30
-
13:25
-
13:10
-
13:05