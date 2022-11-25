Уэльс — Иран: Сердар Азмун не смог продолжить игру и был заменён на 68-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Уэльса и Ирана. Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встречу обслуживает главный судья Марио Эскобар (Гватемала). Соперники счёт не открыли — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В начале второго тайма иранцы дважды попали в штангу: сначала Сердар Азмун вышел один на один с Уэйном Хеннесси, а затем Али Голизаде пробил из-за пределов штрафной. На 68-й минуте Азмун был заменён. Форварду несколько раз требовалась помощь врачей. Ранее нападающий немецкого «Байера» рисковал пропустить чемпионат мира из-за повреждения, полученного перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов с «Порту». В матче 1-го тура ЧМ-2022 со сборной Англии Азмун выходил на замену на 77-й минуте.



Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Уэльс сыграл вничью с США (1:1), а Иран проиграл сборной Англии с разгромным счётом 2:6. Команды Англии и США встретятся сегодня, 25 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.