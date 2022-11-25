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Генича не поставили комментировать матчи 2-го тура ЧМ. Он недоволен решением канала

Генича не поставили комментировать матчи 2-го тура ЧМ. Он недоволен решением канала
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Спортивный комментатор Константин Генич не получил назначений на матчи 2-го тура чемпионата мира — 2022. Константину это не понравилось — он достаточно открыто выразил недовольство в своих соцсетях. Комментатор опубликовал в личном телеграм-канале список назначений «Матч ТВ» на матчи 2-го тура мундиаля и написал: «Спасибо, любимый канал! Посмотрю по телеку».

Потом Генич удалил свой пост и выложил новый. В нём был уже более сдержанный текст: «Отличное расписание!» Но и эту публикацию Константин через некоторое время удалил.

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Напомним, чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий — летом в Катаре чересчур жарко. Для арабского государства это первый опыт проведения мирового первенства по футболу.

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