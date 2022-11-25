Защитник «Спартака» Чернов предположил, что не сыграет с «Зенитом» в Кубке из-за травмы

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов предположил, что пропустит предстоящий матч с санкт-петербургским «Зенитом» в Кубке России из-за травмы, полученной во встрече с «Крыльями Советов» (1:2).
«Передняя заболела в тот момент, когда влетел в Ломаева. Думаю, что первая часть сезона для меня закончена. Неприятно — есть болевые ощущения», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 27 ноября, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Спартак» занимает первое место в таблице группы В перед заключительным туром, набрав 12 очков. «Зенит» — третий с девятью очками, на втором месте «Крылья Советов» (9), а на четвёртой строчке расположился «Факел» (0).
- 25 ноября 2022
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