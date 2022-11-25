Уэльс — Иран: арбитр удалил голкипера Хеннесси на 86-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречаются сборные Уэльса и Ирана. Команды играют на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Встречу обслуживает главный судья Марио Эскобар (Гватемала). Соперники счёт не открыли — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 86-й минуте арбитр удалил голкипера Уэльса. Хеннесси выбежал за пределы штрафной навстречу нападающему Ирана Мехди Тареми и сбил оппонента. Это удаление стало первым на чемпионате мира в Катаре. Место в воротах Уэльса занял Дэнни Уорд.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Уэльс сыграл вничью с США (1:1), а Иран проиграл сборной Англии с разгромным счётом 2:6. Команды Англии и США встретятся сегодня, 25 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.