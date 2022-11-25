Сборная Уэльса, оставшись в меньшинстве, проиграла Ирану в матче ЧМ-2022

Завершился матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Уэльса и Ирана. Команды играли на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Иран победил со счётом 2:0. Встречу обслуживал главный судья Марио Эскобар (Гватемала).
В первом тайме, на 16-й минуте матча, нападающий сборной Ирана Сердар Азмун вывел полузащитника Али Голизаде один на один с голкипером соперников, Али ушёл от вратаря и покатил мяч в пустые ворота. Чуть позже гол был отменён из-за явного офсайда.
В начале второй половины иранцы дважды попали в штангу: сначала Сердар Азмун вышел один на один с Уэйном Хеннесси, а затем Али Голизаде пробил из-за пределов штрафной. На 86-й минуте арбитр удалил голкипера Уэльса. Хеннесси выбежал за пределы штрафной навстречу нападающему Ирана Мехди Тареми и сбил оппонента. Это удаление стало первым на чемпионате мира в Катаре. Место в воротах Уэльса занял Дэнни Уорд.
Первый гол Ирана на 90+8-й минуте забил вышедший на замену полузащитник Роузбеш Чешми. Он точно пробил из-за штрафной в нижний угол. А через три минуты окончательный счёт установил защитник Рамин Резаян, завершив контратаку иранцев, перебросив голкипера — 2:0.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Уэльс сыграл вничью с США (1:1), а Иран проиграл сборной Англии с разгромным счётом 2:6. Команды Англии и США встретятся сегодня, 25 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.
- 25 ноября 2022
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