Сергей Юран — о Роналду: видно, что футболист с каждым годом не молодеет, а стареет

Российский тренер Сергей Юран высказался об эпохе Криштиану Роналду и Лионеля Месси в футболе. По мнению специалиста, на смену им придёт новое поколение, которое сможет бить и повторять их рекорды.

«Роналду и Месси — это два великих футболиста последнего десятилетия. Роналду забивает на пяти чемпионатах мира подряд, но он должен был забить с пенальти. Если брать его в целом, то видно, что футболист с каждым годом не молодеет, а стареет. Тот объём, скорость, резкость, которые мы раньше видели, сейчас сложновато португальцу показывать.

Будет ли побит рекорд Роналду? А разве у нас жизнь заканчивается? Больше не будет таких футболистов, способных забить на пяти чемпионатах мира? Заканчивалась эпоха Пеле, Марадоны, ван Бастена, Гуллита, но жизнь же продолжалась дальше. После них появились Роналду, Месси. Поэтому что-то заканчивается, что-то новое начинается. Думаю, появятся игроки, которые смогут забивать на пяти чемпионатах мира подряд», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.