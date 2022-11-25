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Сборная Ирана одержала 3-ю победу на ЧМ в истории, над европейской командой — впервые

Сборная Ирана одержала 3-ю победу на ЧМ в истории, над европейской командой — впервые
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Сборная Ирана одержала победу над командой Уэльса в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар).

Иранская сборная впервые в своей истории обыграла европейскую команду на чемпионате мира. Также Иран впервые сыграл «на ноль» с европейским соперником на турнире. Отметим, что это шестой чемпионат мира для иранцев. Команда ни разу не выходила в плей-офф, всегда останавливаясь на групповой стадии.

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Иран одержал всего лишь третью победу в истории на мундиале: ранее он обыгрывал США (ЧМ-1998, 2:1) и Марокко (2018, 1:0), Примечательно, что в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 иранцы сыграют именно с американцами (29 ноября, 22:00 мск).

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