Ондуа: российский флаг на моих бутсах — это знак уважения к стране, в которой я вырос

Футболист с российским паспортом Гаэль Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, рассказал, почему играет в бутсах с российским флагом.

«Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что изображённый на них российский флаг – это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные – и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом.



В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», — написал Гаэль Ондуа в своём телеграм-канале.

Защитник сборной Камеруна вышел на замену на 68-й минуте матча 1-го тура чемпионата мира с командой Швейцарии. Камерунцы уступили со счётом 0:1.