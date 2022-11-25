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Ондуа: российский флаг на моих бутсах — это знак уважения к стране, в которой я вырос

Ондуа: российский флаг на моих бутсах — это знак уважения к стране, в которой я вырос
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Футболист с российским паспортом Гаэль Ондуа, выступающий за сборную Камеруна, рассказал, почему играет в бутсах с российским флагом.

«Вижу большое внимание к моим бутсам. И на всякий случай хочу подчеркнуть, что изображённый на них российский флаг – это знак уважения к стране, в которой я вырос, сформировался и получил футбольное образование. В России живут мои родные – и они всегда со мной. Это наш с ними общий дом.

В бутсах с российским флагом я играю уже очень много лет и не собираюсь нарушать эту традицию», — написал Гаэль Ондуа в своём телеграм-канале.

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Защитник сборной Камеруна вышел на замену на 68-й минуте матча 1-го тура чемпионата мира с командой Швейцарии. Камерунцы уступили со счётом 0:1.

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