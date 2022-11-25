Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хеннесси — третий вратарь в истории, получивший красную карточку на чемпионатах мира

Хеннесси — третий вратарь в истории, получивший красную карточку на чемпионатах мира
Комментарии

Голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси был удалён в концовке матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Ираном (0:2). На 86-й минуте он выбежал за пределы штрафной навстречу нападающему иранцев Мехди Тареми и сбил оппонента.

Хеннесси стал третьим вратарём в истории, получившим красную карточку в матче чемпионата мира. Ранее с поля удалялись итальянец Джанлука Пальюка во встрече со сборной Норвегии в 1994 году, а также вратарь команды ЮАР Итумеленг Хуне в матче с Уругваем в 2010 году.

Отметим, что удаление Хеннесси стало первым на текущем чемпионате мира.

Уэльс занимает последнее, четвёртое место в таблице группы В. После двух матчей валлийцы набрали одно очко. В заключительном туре Уэльс сыграет с Англией (29 ноября).

Справедливость всё же существует! Прекрасная сборная Ирана добила Уэльс на ЧМ-2022 Справедливость всё же существует! Прекрасная сборная Ирана добила Уэльс на ЧМ-2022

«Как об этом можно молчать?!» У иранцев забрали протестный флаг:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022