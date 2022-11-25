Хеннесси — третий вратарь в истории, получивший красную карточку на чемпионатах мира

Голкипер сборной Уэльса Уэйн Хеннесси был удалён в концовке матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с Ираном (0:2). На 86-й минуте он выбежал за пределы штрафной навстречу нападающему иранцев Мехди Тареми и сбил оппонента.
Хеннесси стал третьим вратарём в истории, получившим красную карточку в матче чемпионата мира. Ранее с поля удалялись итальянец Джанлука Пальюка во встрече со сборной Норвегии в 1994 году, а также вратарь команды ЮАР Итумеленг Хуне в матче с Уругваем в 2010 году.
Отметим, что удаление Хеннесси стало первым на текущем чемпионате мира.
Уэльс занимает последнее, четвёртое место в таблице группы В. После двух матчей валлийцы набрали одно очко. В заключительном туре Уэльс сыграет с Англией (29 ноября).
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- 25 ноября 2022
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