«Мы опустошены, по‑другому не скажешь». Бэйл — о поражении в матче со сборной Ирана

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Ирана (0:2).
«Мы опустошены, по‑другому не скажешь. Мы боролись до последней секунды, а теперь нам нужно будет бороться снова. Уэльсу нужно немедленно взять себя в руки. Наверняка это будет непросто для нас. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Бэйла ESPN.
Уэльс занимает последнее, четвёртое место в таблице группы В. После двух матчей валлийцы набрали одно очко. В заключительном туре Уэльс сыграет с Англией. Встреча пройдёт во вторник, 29 ноября, в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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- 25 ноября 2022
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