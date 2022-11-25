«Мы опустошены, по‑другому не скажешь». Бэйл — о поражении в матче со сборной Ирана

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Ирана (0:2).



«Мы опустошены, по‑другому не скажешь. Мы боролись до последней секунды, а теперь нам нужно будет бороться снова. Уэльсу нужно немедленно взять себя в руки. Наверняка это будет непросто для нас. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Бэйла ESPN.



Уэльс занимает последнее, четвёртое место в таблице группы В. После двух матчей валлийцы набрали одно очко. В заключительном туре Уэльс сыграет с Англией. Встреча пройдёт во вторник, 29 ноября, в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Как об этом можно молчать?!» У иранцев забрали протестный флаг: