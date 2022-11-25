Сборная Ирана забила самый поздний победный гол в истории чемпионатов мира
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Гол полузащитника сборной Ирана Роузбеша Чешми в ворота Уэльса стал самым поздним победным мячом, забитым в матчах чемпионатов мира без учёта игр с дополнительным временем. Об этом сообщил статистический портал Opta. Подобная статистика доступна с 1966 года. Мяч пересёк линию ворот, когда время матча было на отметке 97:56.
Чешми подобрал мяч перед штрафной Уэльса и точным ударом поразил нижний угол ворот Дэнни Уорда. На 90+11-й минуте окончательный счёт в матче установил защитник Рамин Резаян, завершив контратаку иранцев, перебросив голкипера. Сборная Ирана выиграла у Уэльса со счётом 2:0.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В 1-м туре Иран проиграл сборной Англии с разгромным счётом 2:6.
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