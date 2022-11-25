Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: Роналду творит историю! Какие сомнения, что он великий игрок?

Валерий Непомнящий: Роналду творит историю! Какие сомнения, что он великий игрок?
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал достижение форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, забившего на пятом чемпионате мира подряд.

«Какие могут быть сомнения, что Роналду — великий игрок? Он творит историю! Мы должны быть счастливы, что живём в то время, когда видим столько игр, столько сезонов с участием Криштиану Роналду и Месси. Когда Роналду играет, выходит на поле, он является идолом не только для игроков, но и для судей.

Побьёт ли кто-то рекорд Роналду? Как повезёт. А вдруг Роналду возьмёт и сыграет на ещё одном чемпионате мира? Рекорды для того и есть, чтобы их повторять, но это не стимулы для других игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Это и близко не нарушение. И это чемпионат мира!» Судьи тащат Роналду с первого же матча? «Это и близко не нарушение. И это чемпионат мира!» Судьи тащат Роналду с первого же матча?

Роналду потрогал Пепе за пятую точку:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022