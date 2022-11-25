Валерий Непомнящий: Роналду творит историю! Какие сомнения, что он великий игрок?

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал достижение форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, забившего на пятом чемпионате мира подряд.



«Какие могут быть сомнения, что Роналду — великий игрок? Он творит историю! Мы должны быть счастливы, что живём в то время, когда видим столько игр, столько сезонов с участием Криштиану Роналду и Месси. Когда Роналду играет, выходит на поле, он является идолом не только для игроков, но и для судей.



Побьёт ли кто-то рекорд Роналду? Как повезёт. А вдруг Роналду возьмёт и сыграет на ещё одном чемпионате мира? Рекорды для того и есть, чтобы их повторять, но это не стимулы для других игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Роналду потрогал Пепе за пятую точку: