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Источник: каждый игрок Саудовской Аравии получит по Rolls-Royce за победу над Аргентиной

Источник: каждый игрок Саудовской Аравии получит по Rolls-Royce за победу над Аргентиной
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Аккаунт новостного издания Pubity в своих соцсетях сообщил, что всем футболистам сборной Саудовской Аравии подарят по автомобилю Rolls-Royce за победу в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 года над командой Аргентины (2:1).

Напомним, в первом тайме счёт во встрече с пенальти открыл капитан аргентинской сборной Лионель Месси. В начале второго тайма, на 48-й и 53-й минутах, голы в составе азиатской команды забили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари. Благодаря этим мячам Саудовская Аравия одержала победу.

В настоящий момент аравийцы занимают первое место в турнирной таблице группы С, набрав три очка. По одному очку у Мексики и Польши, Аргентина пока без очков. Во втором туре Саудовская Аравия сыграет с поляками (26 ноября, 16:00 мск).

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