«Спартак» проведёт новогоднюю акцию для детей с онкологическими заболеваниями

Московский «Спартак» проведёт новогоднюю акцию «Команда добра» для детей с онкологическими и иммунологическими заболеваниями. Совместно с фондом «Спартак — детям» такая акция будет проведена уже третий год подряд. Она направлена на исполнение новогодних желаний детей, которые проходят лечение от серьёзных заболеваний. Большинство из них уже несколько лет борются за свою жизнь.

В этом году на сайте специального проекта «Команда Добра Спартака» опубликованы истории пятидесяти детей. Любой желающий болельщик красно-белых или нейтральный человек может стать личным Дедом Морозом или Снегурочкой для одного из тяжелобольных детей.

На странице проекта можно ознакомиться с мечтами детей и помочь ребёнку воплотить желание в жизнь. Акция пройдёт с 23 ноября по 23 декабря 2022 года.

Результаты проведения аналогичной акции в 2021 году: