Скалони: Аргентина получила удар, но нужно делать то, что планировали перед первой игрой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал об эмоциях после поражения в матче с Саудовской Аравией в 1-м туре чемпионата мира 2022 года, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с Мексикой.
«В первый день у нас был шок, но на следующий день ты встаёшь и думаешь о следующей игре. Другого выбора нет. Я всегда говорю, что надо быть готовым к моменту, когда мы получаем удар. Вот когда нам нужна поддержка каждого. Я первый, кто был готов к этому. Такое бывает, это футбол. Можно проиграть матч — вопрос в том, как ты отреагируешь.
Нормально, что когда выходишь на первый матч чемпионата мира, то чувствуешь волнение. Вам приходится представлять такую команду, как Аргентина, которая отличается от многих сборных. Лео в порядке, как и все его товарищи по команде. Все знают, что многое по-прежнему зависит от нас.
Я не знаю, откуда взялись слухи, что Месси не тренировался вчера. Он в порядке, и нужен нам как никогда. Физически он в порядке, на моральном уровне у него также всё хорошо. Никаких проблем.
Мы играем в футбол со всей ответственностью. За нами стоит вся страна, и тот, кто выходит на поле, оставляет всё до последней капли. Нет сомнений, что эта команда всегда будет биться до последней минуты, чтобы изменить ситуацию. Мы должны показать, что находимся в хорошей форме.
Мексика – очень хорошая команда. У нас очень ровная группа. У мексиканцев очень чёткие игровые идеи, это атакующая команда с отличным тренером. Но у нас есть свой стиль игры, и мы не должны сомневаться в нём. Да, можно получить удар, подобный тому, что нам нанесли на днях, но нам ясно, что нужно продолжать в том же духе и делать всё то, что мы планировали перед игрой с Саудовской Аравией», — цитирует Скалони TyC Sports.
Бразильцы поют «Messi Ciao»:
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