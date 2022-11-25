Мануэль Пеллегрини считает, что стримы Луиса Энрике навредят сборной Испании на ЧМ-2022

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о стрим-трансляциях, которые проводит наставник сборной Испании Луис Энрике во время чемпионата мира в Катаре.

«У него наверняка есть для этого свои причины. Но лично я считаю, что это принесёт больше проблем, чем пользы», — приводит слова Пеллегрини Football Espana в «Твиттере».

52-летний Энрике возглавил сборную Испании в июле 2018 года. В марте следующего года он был вынужден отказаться от занимаемой должности из-за смерти девятилетней дочери. В ноябре 2019-го Энрике вернулся к своей работе, приведя Испанию к полуфиналу чемпионата Европы и выведя её на чемпионат мира в Катаре. В первой игре на турнире «Фурия Роха» разгромила Коста-Рику со счётом 7:0.

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