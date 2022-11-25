Катар — Сенегал: хозяева отыграли один мяч на 78-й минуте

Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира в Катаре. В Группе А играют Катар и Сенегал. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом (Испания).



На 78-й минуте Катар отыграл один мяч: точным ударом отметился Мохаммед Мунтари. Последовала подача от лицевой в центр штрафной, Мунтари выскочил на мяч и в высоком прыжке головой пробил в угол ворот.



Счёт в матче был открыт на 41-й минуте: Хухи грубо ошибся в своей штрафной, махнув мимо мяча, а набежавший Булайе Диа моментально наказал, пробив мимо Мешаля Баршама в угол ворот. В начале второго тайма Исмаил Якобс от угла поля выполнил навес в штрафную, где Фамара Дьедиу сыграл на опережение и в падении подрезал мяч головой в дальний угол ворот.



После первого тура в группе А лидируют Нидерланды (3), следом идёт Эквадор (3). У Катара и Сенегала очков пока нет. Отметим, что позднее сегодня в очном матче сыграют и лидеры группы.