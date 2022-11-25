Катар — Сенегал: гости забили третий мяч на 84-й минуте

Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» проходит матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира в Катаре. В Группе А играют Катар и Сенегал. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом (Испания).

На 84-й минуте Бамба Дьенг восстановил преимущество Сенегала в два мяча.

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте: Хухи грубо ошибся в своей штрафной, махнув мимо мяча, а набежавший Булайе Диа моментально наказал, пробив мимо Мешаля Баршама в угол ворот. В начале второго тайма Исмаил Якобс от угла поля выполнил навес в штрафную, где Фамара Дьедиу сыграл на опережение и в падении подрезал мяч головой в дальний угол ворот. На 78-й минуте Катар отыграл один мяч: точным ударом отметился Мохаммед Мунтари. Последовала подача от лицевой в центр штрафной, Мунтари выскочил на мяч и в высоком прыжке пробил головой в угол ворот.



После первого тура в нруппе А лидируют Нидерланды (3), следом идёт Эквадор (3). У Катара и Сенегала пока нет очков. Отметим, что сегодня в очном матче сыграют и лидеры группы.