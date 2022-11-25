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Катар — Сенегал. 1:3 ЧМ-2022 по футболу в Катаре, Группа А, 25 ноября 2022 года

Сенегал обыграл Катар в матче чемпионата мира по футболу
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Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Эль-Тумама» проходил матч 2-го раунда группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречались соперники по группе А — сборные Катара и Сенегала. Победу в игре одержали гости со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте: Хухи грубо ошибся в своей штрафной, махнув мимо мяча, а набежавший Булайе Диа моментально наказал, пробив мимо Мешаля Баршама в угол ворот. В начале второго тайма Исмаил Якобс от угла поля выполнил навес в штрафную, где Фамара Дьедиу сыграл на опережение и в падении подрезал мяч головой в дальний угол ворот.

На 78-й минуте Катар отыграл один мяч: точным ударом отметился Мохаммед Мунтари. Последовала подача от лицевой в центр штрафной, Мунтари выскочил на мяч и в высоком прыжке пробил головой в угол ворот. На 84-й минуте Бамба Дьенг восстановил преимущество Сенегала в два мяча: он получил свободу в центре штрафной, дождался прострела Илимана Ндиайе от лицевой, после чего в касание направил мяч в сетку ворот.

Турнирная таблица группы А на текущий момент:

  1. Нидерланды — 3 очка (Матч с Эквадором в 19:00 мск 25 ноября)
  2. Эквадор — 3 очка (матч с Нидерландами в 19:00 мск 25 ноября)
  3. Сенегал — 3 очка
  4. Катар — 0 очков
ЧМ-2022 - финальный раунд. Группа A. 2-й тур
25 ноября 2022, пятница. 16:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 3
Сенегал
0:1 Диа – 41'   0:2 Дьедиу – 48'   1:2 Мунтари – 78'   1:3 Дьенг – 84'
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