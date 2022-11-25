Спортивный врач объяснил, сможет ли Неймар помочь Бразилии на групповом этапе ЧМ-2022

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий оценил шансы нападающего сборной Бразилии Неймара сыграть на групповом этапе чемпионата мира 2022 года.

«Неймар сам справился после повреждения, ступал на ногу, хоть и хромал. Это свидетельствует о том, что связки не порваны до конца. Грубо говоря, вывих лодыжки — это растяжение капсулы. Если бы это был полный вывих и он не мог самостоятельно ступать на ногу — это было бы более серьёзное повреждение. То, что он пропустит ближайшие два матча — скорее всего, так и будет. Но говорить, что чемпионат мира для него закончен — это большой вопрос. Чисто гипотетически Неймар может помочь сборной Бразилии в последнем матче со сборной Камеруна, который пройдёт в следующую пятницу.



При растяжении связок очень хорошо и эффективно помогает тейпирование, когда сустав фиксируется снаружи жёсткими тейпами. Повреждение связок голеностопа для футболистов — это обыденное дело, и это часто не мешает им продолжать дальше играть. Большой отёк не свидетельствует о том, что это серьёзная травма. Если бы так отекло колено, было бы всё плохо. При должном лечении, желании футболиста и отсутствии невидимых нам нюансов есть шанс, что Неймар поможет команде, если она выйдет из группы», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.