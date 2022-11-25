Колосков: Роналду — штучный игрок. Он войдёт в историю наравне с Пеле, Марадоной и Месси

Бывший президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал рекорд португальского форварда Криштиану Роналду, забившего на пятом чемпионате мира подряд во встрече 1-го тура группового этапа с Ганой (3:2).

«Роналду и без забитого мяча на пятом чемпионате мира был великим. Он штучный футболист, который войдёт в историю наравне с такими игроками, как Пеле, Марадона, Месси. Эти игроки — маяки футбола.



Долголетие Роналду связано с его отношением к своему здоровью и подходом ко всему. Он посвятил свою жизнь футболу. У него всё расписано. Есть свой диетолог, физиолог, массажист и так далее. Я не призываю иметь такой набор помощников. Это как факт: если ты хочешь добиться успеха, то помимо таланта нужно ещё и вести соответствующий образ жизни», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.