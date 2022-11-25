Колосков: Роналду — штучный игрок. Он войдёт в историю наравне с Пеле, Марадоной и Месси

Бывший президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал рекорд португальского форварда Криштиану Роналду, забившего на пятом чемпионате мира подряд во встрече 1-го тура группового этапа с Ганой (3:2).
«Роналду и без забитого мяча на пятом чемпионате мира был великим. Он штучный футболист, который войдёт в историю наравне с такими игроками, как Пеле, Марадона, Месси. Эти игроки — маяки футбола.
Долголетие Роналду связано с его отношением к своему здоровью и подходом ко всему. Он посвятил свою жизнь футболу. У него всё расписано. Есть свой диетолог, физиолог, массажист и так далее. Я не призываю иметь такой набор помощников. Это как факт: если ты хочешь добиться успеха, то помимо таланта нужно ещё и вести соответствующий образ жизни», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 25 ноября 2022
-
21:08
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:51
-
20:50
-
20:15
-
20:12
-
20:03
-
20:02
-
19:47
-
19:38
-
19:25
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
19:07
-
19:06
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:42
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:49
-
17:48