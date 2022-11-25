Глава РПЛ Алаев объяснил, почему сборная России не сыграла с Ираном и Боснией

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев объяснил, почему сборная России не провела товарищеские матчи с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

«В чём официальная причина, по которой матч с Ираном не состоялся? Удивительная история. Скрывать не буду — я в том числе вёл переговоры с иранской федерацией. История началась в июне, но возникли сложности — затянулось согласование. Период был немного другой — мы ещё не играли матчи. Затянулся вопрос согласования, места проведения и авторизации со стороны ФИФА и УЕФА. В какой-то момент они уже поменяли соперника — собирались играть с Канадой в Ванкувере. В итоге им не дали визы. Потом мы договорились, что в ноябре проведём матч с Ираном в Тегеране. Я ещё был генсеком, даже было официальное письмо, подтверждающее, что мы играем товарищеский матч в Тегеране.



Затем начались волнения в Иране. Коммуникации стало всё меньше и меньше. Реально не выходили на связь. Я не знаю, по каким причинам. Не понимаю, что там произошло. Лично для меня впервые такое, когда имеем официальное подтверждение, а матч не состоялся. Здесь что-то пошло не так. В чём истинная причина: не захотели или не смогли сыграть, сложности в федерации, — до конца не знаю. Может, быть, они в итоге сейчас прислали свою позицию в РФС. На тот момент, когда я этим занимался, официальной позиции не было.



Босния? С Боснией и Герцеговиной всё очевидно. Зачем они сами объявляли? Вопрос к ним. Согласовали дату, даже место проведения. Но потом они подверглись беспрецедентному давлению на всех уровнях. Мы понимали, что были риски, но это не значит, что этим не стоило заниматься. Там реально было беспрецедентное давление на всех — это я точно знаю. Всё равно стоило попробовать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.