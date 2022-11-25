Глава РПЛ сравнил судей с дементорами из «Гарри Поттера»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему сравнил судей Российской Премьер-Лиги с дементорами из «Гарри Поттера»

«Все же смотрели Гарри Поттера? У нас судьи, как дементоры — без лица, где-то они появляются и исчезают», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Дементоры впервые появились в третьей книге о Гарри Поттере «Гарри Поттер и узник Азкабана» в качестве существ, охраняющих тюрьму для особо опасных волшебников-преступников — Азкабан. Дементоры известны своей безжалостностью и тем, что высасывали у осуждённых на такую процедуру души.

Напомним, ранее Александр Алаев работал президентом Футбольной национальной лиги, а также был генеральным секретарём Российского футбольного союза.