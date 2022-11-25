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Глава РПЛ сравнил судей с дементорами из «Гарри Поттера»

Глава РПЛ сравнил судей с дементорами из «Гарри Поттера»
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев объяснил, почему сравнил судей Российской Премьер-Лиги с дементорами из «Гарри Поттера»

«Все же смотрели Гарри Поттера? У нас судьи, как дементоры — без лица, где-то они появляются и исчезают», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Дементоры впервые появились в третьей книге о Гарри Поттере «Гарри Поттер и узник Азкабана» в качестве существ, охраняющих тюрьму для особо опасных волшебников-преступников — Азкабан. Дементоры известны своей безжалостностью и тем, что высасывали у осуждённых на такую процедуру души.

Напомним, ранее Александр Алаев работал президентом Футбольной национальной лиги, а также был генеральным секретарём Российского футбольного союза.

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