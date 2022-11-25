Президент РПЛ: Россия — не полуфабрикат. Пиццу можно заморозить, а сборную — нет

Президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев заявил о необходимости проведения товарищеских матчей сборной России.

«Товарищеские матчи нужны — 100%. Даже такие невзрачные матчи, как с Таджикистаном и Киргизией, которые хочется побыстрее забыть. Я всем привожу пример, что сборная России — это не полуфабрикат. Пиццу можно положить в морозилку и заморозить — а потом с друзьями её подогрели и съели. Сборную — нет. Сборная должна жить — это особый организм.



Сейчас договориться с Таджикистаном, не говоря уже об Узбекистане, — это всё равно, что пару лет назад договориться с Аргентиной или Бразилией. Это тяжелейшая история, тяжелейшие переговоры — и коммерчески, и организационно, и политически. Однако эти матчи нужны. Если говорить, что это потерянные два часа, то мне тоже не понравилась игра.



В то же время я понимаю, что делает Карпин — он строит новую команду. Сколько человек из заявки чемпионата мира было на этом сборе? Один — Далер Кузяев. Сколько новичков попробовал Карпин? 19. Понятно, что хочется яркой игры, результата, чтобы у них у всех горели глаза. Но у них не получилось. Однако то, что делает Карпин, я понимаю», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.