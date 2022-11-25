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Нидерланды — Эквадор: Коди Гакпо открыл счёт в матче на шестой минуте

Нидерланды — Эквадор: Коди Гакпо открыл счёт в матче на шестой минуте
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Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо открыл счёт в матче с Эквадором (1:0). Футболист мощным ударом из пределов штрафной поразил ворота южноамериканцев на шестой минуте. Это его второй гол во втором матче на турнире.

Встреча проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первом туре национальная команда Эквадора обыграла хозяев турнира, сборную Катара, в матче открытия со счётом 2:0. Дублем отметился нападающий Эннер Валенсия. Нидерланды в своём первом матче победили сборную Сенегала с тем же счётом, голы забили Коди Гакпо и Дави Классен.

Их соперники по группе закончили свой матч сегодня. Сенегальцы взяли верх над сборной Катара — 3:1, набрав свои первые очки на турнире. Команда хозяев турнира потеряет шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года, если Эквадор не обыграет Нидерланды.

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