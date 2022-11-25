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«Наполи» хочет бесплатно подписать воспитанника «Барселоны»

«Наполи» хочет бесплатно подписать воспитанника «Барселоны»
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«Наполи» рассматривает подписание нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре, который летом 2023 года станет свободным агентом. Итальянский клуб намерен подписать 26-летнего футболиста бесплатно. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Траоре — воспитанник «Барселоны». Он находился в структуре команды с 2004 по 2015 год, а затем продолжил карьеру в Англии, где выступал за «Астон Виллу» и «Мидлсбро». С января по июнь 2022 года Траоре играл за «Барселону» на правах аренды. У испанского клуба была опция выкупа футболиста за € 30 млн, но сине-гранатовые ей не воспользовались.

В нынешнем сезоне Адама Траоре в 12 матчах английской Премьер-лиги забил один гол. Он выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года.

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