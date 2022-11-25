«Назад дороги нет». Глава РПЛ Алаев — о Fan ID в России

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о введении карты болельщика, более известной как FAN ID.

«Без Fan ID нам теперь никуда. Коллеги, в том числе из Минцифры и Минспорта, проделали большую работу. То, как это работало перед третьим туром и то, как это работает сейчас — есть большой прогресс. В то же время вы видели реакцию активных фанатов и болельщиков. Сейчас всё стало гораздо удобнее, но мы же видим цифры, с которыми не поспоришь. Общая посещаемость РПЛ по итогам 17 туров — 10,5 тысячи зрителей. Количество матчей, проведённых с системой — 44, а их средняя посещаемость — 5,5 тысячи. Это цифры. Я не буду комментировать выступления коллег, руководителей федеральных органов. Но понятно, что ситуация с Fan ID влияет на посещаемость.



Была дискуссия: по настроению болельщиков, с которыми я много общался, как и с руководителями клубов, было ощущение, что есть надежда на отмену закона. Сейчас назад дороги нет. Есть данность, нам с этим жить. Сейчас у всех стадия принятия. Теперь надо сделать так, чтобы это было реально удобно. Мы и все клубы ведём диалог с правительством и соответствующими органами… Во-первых, нужно сделать дистанционную верификацию. Мы можем [дистанционно] взять машину в управление или кредит, а тут — нет. Да, я сходил в МФЦ, но это всё равно должно быть удобно. Приложение «Госуслуги», которое сейчас используется, — сложновато. Обсуждаем с коллегами: давайте сделаем удобный интерфейс, сделаем дистанционную верификацию, давайте подумаем над тем, чтобы какую-то категорию зрителей вывести из-под обязательства получать Fan ID», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.