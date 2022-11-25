Игорь Федотов резко раскритиковал реакцию судей на отменённый гол Эквадора

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался об эмоциях судейской бригады Мустафы Горбаля в матче чемпионата мира между Нидерландами и Эквадором.

«Гол в ворота Нидерландов отменён правильно. Игрок Эквадора находился за линией офсайда и перекрывал обзор вратарю. Но гораздо важнее то, что судьи радовались, когда отменили гол. Такое поведение судей на глазах у всего мира просто неприемлемо. Чему вы радуетесь — что приняли сложное решение? Это ваша работа. Нельзя показывать такие эмоции, это непрофессионально. Получается, что судьи радуются, голландцы радуются, а Эквадор в бешенстве. Идите, порадуйтесь в раздевалке, если для вас это такой важный момент. А так делать просто запрещено. Потом ещё люди спрашивают — почему судей считают плохими? Ну вот после таких моментов и считают», — сказала Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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