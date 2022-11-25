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Неймар: уверен, что у меня будет возможность сыграть на этом чемпионате мира

Неймар: уверен, что у меня будет возможность сыграть на этом чемпионате мира
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Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о состоянии своего здоровья. Он получил травму в матче 1-го тура чемпионата мира, когда южноамериканцы встречались с командой Сербии.

«Надевая футболку сборной Бразилии, я ощущаю только гордость и любовь к стране. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, я бы без сомнений появился на свет в Бразилии. Мне ничего не доставалось по щелку пальцев, я долго преследовал свои цели. Никогда не кому не желал зла и помогал слабым.

Сегодняшний день стал одним из самых тяжёлых за всю мою карьеру. Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но я уверен, что у меня будет возможность сыграть на этом турнире и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе», — написал Неймар в своей социальной сети.

Травма Неймара всех запутала. Так лидер Бразилии ещё сыграет на чемпионате мира или нет? Травма Неймара всех запутала. Так лидер Бразилии ещё сыграет на чемпионате мира или нет?
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