Неймар: уверен, что у меня будет возможность сыграть на этом чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о состоянии своего здоровья. Он получил травму в матче 1-го тура чемпионата мира, когда южноамериканцы встречались с командой Сербии.

«Надевая футболку сборной Бразилии, я ощущаю только гордость и любовь к стране. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, я бы без сомнений появился на свет в Бразилии. Мне ничего не доставалось по щелку пальцев, я долго преследовал свои цели. Никогда не кому не желал зла и помогал слабым.

Сегодняшний день стал одним из самых тяжёлых за всю мою карьеру. Снова это случилось на чемпионате мира. Да, я получил травму, но я уверен, что у меня будет возможность сыграть на этом турнире и думаю, что смогу помочь моим товарищам по команде и себе», — написал Неймар в своей социальной сети.